Eintracht-Interesse: Barreiro blockt ab

Leandro Barreiro will sich nicht zu den anhaltenden Wechselspekulationen äußern. Auf Nachfrage von ‚Sport1‘ erwidert der Mittelfeldspieler von Mainz 05: „Für mich geht es nur um die sportliche Betrachtung. Alles andere werde ich nicht kommentieren.“

Bei den Mainzern befindet sich Barreiro in seinem letzten Vertragsjahr. Ab Januar kann der 23-jährige Luxemburger also für die kommende Spielzeit und vor allem ohne explizite Zustimmung seines aktuellen Arbeitgebers ablösefrei bei einem anderen Klub unterschreiben. Interesse an Barreiro bekundet unter anderem Eintracht Frankfurt. Auch der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg wurden zuletzt gehandelt.