Las Palmas entlässt Cheftrainer

UD Las Palmas trennt sich als Reaktion auf den sieglosen Saisonstart in La Liga von Cheftrainer Luis Miguel Carrión. Wie Los Amarillos auf ihrer Website bekanntgeben, wurde der 45-jährige Katalane mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Carrións Arbeitspapier war bis 2026 datiert.

Carrión übernahm den Trainerjob bei Las Palmas erst zum 26. Juni. In den bisherigen neun Ligaspielen unter seiner Leitung konnte das Team von den Kanaren lediglich drei Remis verbuchen. Die restlichen sechs Spiele gingen alle, teils gar in Überzahl, verloren. Folglich verweilt Las Palmas auf dem letzten Platz in der Tabelle. Wer den vakanten Trainer-Posten neu besetzen wird, ist noch ungeklärt.