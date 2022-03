Köln: Baumgart kümmert sich um Transfers

Steffen Baumgart schlüpft beim 1. FC Köln in die Rolle des Sportdirektors. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ klopft der Chefcoach „Möglichkeiten ab, nutzt Kontakte in ganz Deutschland“. Zudem vergesse er dabei nie, in welcher Größenordnung die Kölner einkaufen können.

Auf Funktionärsebene herrscht beim FC momentan ein kleines Vakuum. Geschäftsführer Alexander Wehrle zieht es in Kürze zum VfB Stuttgart, als Nachfolger steht Philipp Türoff bereit. Als Geschäftsführer Sport tritt außerdem Christian Keller bald sein Amt an.