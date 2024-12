Barça: Cancelo und der fromme Wunsch

Der ehemalige Bayern-Spieler João Cancelo träumt von einer Rückkehr zum FC Barcelona. Wie die ‚Sport‘ berichtet, ist der Außenverteidiger bereit, alles zu unternehmen, um zurückzukehren. Für Barça scheint der Transfer allerdings nicht stemmbar, die Katalanen schauen sich eher nach jüngeren, günstigeren Alternativen um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cancelo war im vergangenen Jahr von Manchester City an die Spanier verliehen und fühlte sich in Barcelona trotz einiger schwächerer Auftritte wohl. Da der klamme Klub von Trainer Hansi Flick sich die Dienste des 30-Jährigen nicht leisten konnte, wechselte der Außenverteidiger nach Saudi-Arabien zu Al Hilal, wo er sein Gehalt verdoppeln konnte. Nun will der Portugiese wieder zurück nach Europa – am liebsten zum FC Barcelona.