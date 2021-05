Traoré verkündet Gladbach-Abschied

Ibrahima Traoré hat sich von seinem langjährigen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach verabschiedet. „Danke für sieben tolle Jahre“, twitterte der 33-jährige Flügelstürmer und kündigte seinen Abschied an. Traorés Vertrag im Rheinland läuft aus und wird nicht verlängert.

Der Guineer kam in der nun beendeten Spielzeit nur noch ganz sporadisch für die Fohlen zum Einsatz und absolvierte lediglich 189 Spielminuten. Wie es mit Traoré weitergeht, steht noch in den Sternen. Von Angeboten ist bis dato noch nichts bekannt.

Thanks for 7 amazing years @borussia

Time to goodbye ,einmal fohlen immer fohlen! ❤️