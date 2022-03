Bayer-Boss Carro: „Schick wird nicht verkauft“

Bayer Leverkusen hat kein Interesse daran, Patrik Schick abzugeben. „Wir werden Patrik Schick nicht verkaufen, also müssen wir auch keine Gespräche führen. Patrik fühlt sich bei uns sehr wohl. Wir planen fest mit ihm für die nächsten Jahre“, so Vereinschef Fernando Carro gegenüber ‚Sky‘.

Schick präsentiert sich in dieser Saison bislang in Topform, 20 Tore stehen in ebenso vielen Bundesliga-Spielen zu Buche. Das weckt Begehrlichkeiten. Aktuell fehlt der 26-jährige Stürmer verletzt.