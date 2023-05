TSG: Stiller denkt an Klubwechsel

Angelo Stiller denkt aufgrund seiner mangelnden Einsatzzeiten bei der TSG Hoffenheim über eine Luftveränderung nach. Das berichtet ‚Sky‘. Dem Bezahlsender zufolge kann sich der 22-jährige Mittelfeldspieler inzwischen einen Wechsel sehr gut vorstellen. Unter Trainer Pellegrino Matarazzo schwanden Stillers Spielanteile sukzessive. In lediglich sechs von zwölf Spielen unter Matarazzo kam der gebürtige Münchner zum Einsatz, nur dreimal davon in der Startelf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ existiert für Stiller ein Markt innerhalb der Bundesliga, aber auch Spanien sowie England kommen als mögliche Ziele in Frage. An die TSG ist Stiller noch bis 2025 gebunden. Vor zwei Jahren wechselte der Rechtsfuß ablösefrei vom Nachwuchs des FC Bayern nach Sinsheim. Insgesamt stehen für Stiller in der aktuellen Saison 20 Einsätze über insgesamt 689 Minuten zu Buche.

Lese-Tipp

„Exit-Optionen“ für Hertha-Duo