Hertha: Kenny mit Liebesbekenntnis

Jonjoe Kenny schwärmt von Hertha BSC und macht Hoffnung auf einen Verbleib. Im Interview mit der ‚Bild‘ verrät der 27-Jährige seine Zuneigung: „Klar, der Verein ist beeindruckend. In der zweiten Liga kommen hier 65.000 Fans zu Heimspielen, das ist großartig. Das haben viele Top-Klubs in England und der Bundesliga nicht. Dieser Klub, diese Fans – das ist ein besonderer Ort.“

Mit den Berlinern will der Engländer in der kommenden Saison den Wiederaufstieg in die Bundesliga in Angriff nehmen. Zwar läuft sein Vertrag bei der Hertha nur noch bis 2025, dennoch denkt der Rechtsverteidiger nicht an einen Abschied aus der Hauptstadt: „Natürlich kann ich mir vorstellen, hier nächstes Jahr aufzusteigen und den Fans damit das zu geben, was sie verdienen.“