Trainersuche: Seltsame Vorgänge bei West Ham

Bei West Ham United sorgt die laufende Trainersuche für ungewöhnliche Zustände. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge soll sich der Technische Direktor Tim Steidten auf eine klubinterne Entscheidung hin bis auf weiteres von der Profi-Mannschaft der Hammers fernhalten. Man erachte es in der aktuellen Situation als unangemessen, dass Steidten als derjenige, der die Suche nach einem neuen Coach leitet, mit Amtsinhaber David Moyes und dessen Spielern verkehrt.

So werde der gebürtige Bremer in nächster Zeit Kabine und Trainingsgelände meiden. Direkten Einfluss auf seine Arbeit habe dies nicht. Ob West Ham tatsächlich einen neuen Übungsleiter präsentieren wird, ist noch nicht final geklärt. Die Entscheidung soll nach einem Gespräch zwischen Moyes und Klubbesitzer David Sullivan am Saisonende fallen.