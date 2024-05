TSG macht Petersson zum Profi

Die TSG Hoffenheim hat ihr Torwartteam für die kommende Saison zusammen. Wie der Bundesligist mitteilt, wird U23-Keeper Lúkas Petersson ins Profiteam aufrücken und unterschreibt einen bis 2027 gültigen Profivertrag. Der 20-jährige Isländer spielt bereits seit seinem achten Lebensjahr für die Sinsheimer.

„Luca steht mit seiner tollen Entwicklung sinnbildlich für unseren traditionellen TSG-Weg“, sagt Geschäftsführer Alexander Rosen, „er hat sich als Jugendspieler in unserer Akademie erst relativ spät, dann allerdings umso rasanter auf ein sehr hohes Niveau entwickelt. Luca ist enorm fleißig, lernwillig und ehrgeizig. Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich im Torwartteam um unseren Kapitän Oliver Baumann etabliert und spielt auch eine bedeutende Rolle in unserem Teamgefüge, sein Wort hat in der Kabine Gewicht.“