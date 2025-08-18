Fokus auf Echeverri: BVB drückt aufs Tempo

Der Druck auf Sebastian Kehl wächst, den Fans bis zum Ende der laufenden Transferperiode weitere Neuzugänge zu präsentieren. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund arbeitet mit voller Kraft daran, die Mannschaft gezielt zu verstärken. Zusätzliche Qualität könnte Claudio Echeverri von Manchester City bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um den Argentinier zu verpflichten, sind für diese Woche neue Gespräche zwischen den Vereinen angesetzt, berichtet ‚Sky‘. Dem Pay-TV-Sender zufolge wollen die Schwarz-Gelben die Verhandlungen über einen Wechsel des 19-jährigen Argentiniers vorantreiben. Derzeit liegt eine Offerte für eine Leihe mit Kaufoption auf dem Tisch.

Ob die Skyblues darauf eingehen, ist noch offen. Seit seinem Wechsel für 18,5 Millionen Euro von River Plate zu City im Januar 2024 kam Echeverri erst zu drei Pflichtspielen im Trikot von Manchester. Das gesamte Kalenderjahr 2024 verbrachte der Youngster allerdings per Leihe bei seinem Heimatklub in Argentinien.