28 Tore in 16 Spielen: Bayern baggert an Arsenal-Juwel

Der FC Bayern zeigt Interesse an Chido Obi-Martin vom FC Arsenal, der dieser Tage die U18-Premier League kurz und klein schießt. 28 Treffer in 16 Partien sammelte der 16-jährige Däne, unter anderem einen Siebenerpack beim 9:0 gegen Norwich City.

Laut einem Bericht des ‚Telegraph‘ beobachten die Bayern die Situation um das Ausnahmetalent ganz genau. Die Gunners ihrerseits warten sehnsüchtig auf den 29. November. Dann nämlich wird Obi-Martin 17 Jahre alt und kann seinen ersten Profivertrag unterzeichnen. Sollte er dies tun, wäre er bis auf weiteres vom Markt.

Noch hat Obi-Martin keine Farbe bekannt. Es wird in erster Linie darauf ankommen, welcher Klub ihm die beste Perspektive aufzeigen kann. An dieser Stelle sei auch Borussia Dortmund genannt, das in den vergangenen Monaten ebenfalls mit dem Teenager in Verbindung gebracht wurde.