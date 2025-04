Für Alonso: Real-Spieler nach Leverkusen?

Carlo Ancelottis Tage bei Real Madrid sind nach einer überaus erfolgreichen Ära wohl gezählt. Spätestens nach der Saison soll das Aus erfolgen, einige Medien rechnen gar mit einer Trennung nach dem Copa del Rey-Finale gegen den FC Barcelona am 26. April.

Unabhängig von Ablauf und Zeitpunkt steht Xabi Alonso schon jetzt als Wunschnachfolger der Königlichen fest. Um den Ex-Real-Profi von Bayer Leverkusen loszueisen, sind laut ‚Sky‘ 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse nötig.

Drücken könnte Real den Preis, indem im Gegenzug ein Spieler aus den eigenen Reihen nach Leverkusen geschickt wird. Das berichtet die ‚Sport‘, der zufolge Arda Güler (20) ein Kandidat für eine Leihe zum Werksklub ist. Auch ein fester Transfer mit Rückkaufklausel soll eine Option sein.

Auch Paz ein Thema?

Interesse am türkischen Nationalspieler hatte Bayer schon in der Vergangenheit signalisiert. Damals wollten Verein und Spieler aber keinen Wechsel. Zumindest aus Vereinssicht hat sich dieser Standpunkt geändert, Real würde Güler gerne zu mehr Spielpraxis verhelfen.

Die Konkurrenz in Madrids Offensive könnte schließlich größer kaum sein, für Güler reichte es in der laufenden La Liga-Saison erst zu rund 770 Minuten (ein Tor, vier Assists), in der Champions League sind es 140 Minuten (keine Torbeteiligung).

Neben Güler bringt die ‚Sport‘ Nico Paz (20) ins Spiel. Der argentinische Offensivspieler wechselte erst im Sommer zu Como 1907, Real besitzt aber eine Rückkaufoption über acht Millionen Euro.