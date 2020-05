Karius: Keine Rückkehr in den Reds-Kader

Loris Karius wird sich dem FC Liverpool in dieser Spielzeit nicht mehr anschließen können. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, ist eine Nachmeldung nicht möglich, entsprechend kann der deutsche Keeper weder an Spielen noch am Training der Reds teilnehmen.

Vor Kurzem hatte Karius seinen Leihvertrag bei Besiktas gekündigt, weil ihm der Istanbuler Klub ausstehende Gehälter verweigerte. Nun wird sich der 26-jährige Ex-Mainzer irgendwie fit halten müssen, um sich im Sommer für eine weitere Leihe oder einem permanenten Wechsel zu empfehlen. An der Merseyside dürfte er keine Perspektive haben.