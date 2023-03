Barça-Zukunft: De Jong schafft Klarheit

Frenkie de Jong ist beim FC Barcelona wieder wichtig. Es scheint, als habe Trainer Xavi eine Position für den filigranen Rechtsfuß gefunden, mit der beide Seiten sich identifizieren können.

Die Folge: De Jong möchte die Zusammenarbeit mit Barça gerne fortsetzen, obwohl sein Landsmann Erik ten Hag kräftig an ihm baggert. „Vergangenen Sommer war ich immer ruhig, weil ich wusste, dass ich bei Barça bleiben würde, und ich habe meine Meinung nie geändert“, stellt der 25-Jährige gegenüber dem spanischen Radiosender ‚RAC1‘ klar. Er habe „immer davon geträumt, für Barça zu spielen, und ich möchte hier Erfolg haben. Ich möchte hier weitermachen.“

Neue Rolle als Hauptgrund

Als Hauptgrund für seine Absichten bezeichnet de Jong die sportliche Rolle, die ihm sein Chefcoach zuteilwerden lässt. „Ich spiele mehr in der Basis, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich habe mehr Freiheit“, so der 50-fache Nationalspieler. Gemeint ist, dass er nicht als Achter ständig ballferne Wege in die Tiefe machen muss, um Räume zu schaffen. Stattdessen kann er wie zu Ajax-Zeiten das Spiel von der Sechser-Position aus lenken und gestalten.

Vertraglich ist de Jong noch bis 2026 an die Katalanen gebunden. Akuter Handlungsbedarf besteht insofern ohnehin nicht – das sehen inzwischen beide Parteien so.