Nach Korb von Dest: Bayern will Aarons

Der FC Bayern konzentriert sich bei der Suche nach einem Konkurrenten für Benjamin Pavard (24) offenbar nun auf Max Aarons. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der Deutsche Meister seine Hoffnungen auf Sergiño Dest begraben und hat den 20-Jährigen von Norwich City als neue Priorität auserkoren.

Aarons ist schon seit längerem ein Thema bei den Bayern, Wunschziel der Münchner war aber lange der 19-jährige Dest. Weil dieser sich nun allem Anschein nach für den FC Barcelona entschieden hat, schwenkt der deutsche Rekordmeister auf Aarons um.

Auch Barça versuchte sein Glück

Am englischen U21-Nationalspieler war zuvor ausgerechnet auch Barça dran. Die Katalanen scheiterten aber mit zwei Offerten im Bereich von 20 Millionen Euro. Zum Schnäppchenpreis werden folglich auch die Bayern nicht den Zuschlag bekommen. Aarons' Vertrag in Norwich läuft noch bis 2024.

Nach dem Abstieg in die zweite Liga lechzt der Youngster aber nach einer neuen Herausforderung. Diese könnte nun in München statt in Barcelona liegen.