Medien: Bayern verliert Dest-Poker

Der FC Bayern geht im Poker um Sergiño Dest offenbar leer aus. Wie Transferexperte Fabrizio Romano von Sky Italia meldet, hat sich der 19-jährige Rechtsverteidiger für ein Engagement beim FC Barcelona entschieden.

Demnach wird der US-Amerikaner „in den nächsten Stunden“ bis 2025 bei Barça unterschreiben. Als Ablöse fließen laut Romano 22 bis 23 Millionen Euro plus Boni an Ajax Amsterdam.

Auch die Bayern waren sich mit Wunschspieler Dest dem Vernehmen nach bereits einig, ehe Barça seine Bemühungen nach dem Verkauf von Rechtsverteidiger Nelson Semedo intensivierte.

In München muss man sich nun umorientieren. Als Alternative gilt Max Aarons von Premier League-Absteiger Norwich City. Pikanterweise soll der 20-Jährige sich bereits mit Barça einig gewesen sein – bevor die Katalanen auf Dest umschwenkten.

