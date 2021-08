Liverpool gibt Davies ab

Der FC Liverpool und Ben Davies gehen vorerst getrennte Wege. Wie Sheffield United mitteilt, leiht man den 26-jährigen Innenverteidiger für eine Saison von den Reds aus.

Beim Premier League-Absteiger soll der zweiligaerfahrene Davies die Abwehr stabilisieren. Zum LFC war er im Januar gestoßen, absolvierte jedoch kein Spiel für das Team von Jürgen Klopp.

Slaviša Jokanović has secured his first signing as Sheffield United boss with the acquisition of a vastly experienced and versatile Championship defender.



Liverpool's Ben Davies arrives at Bramall Lane on a season-long deal. #SUFC 🔴