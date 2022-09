PSG-Boss begründet Entscheidung gegen Dembélé

Bei Paris St. Germain entschied man sich im Sommer offenbar auf rein sportlicher Ebene gegen die Verpflichtung von Ousmane Dembélé (25). „Wir haben Dembélé nicht verpflichtet, weil er Flügelspieler ist und wir mit einem anderen System spielen“, begründete PSG-Berater Luis Campos in einer Medienrunde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geführt hatte die Gespräche mit Dembélé damals noch Leonardo. Dennoch stimmt der Strategische Berater, in seiner Rolle hauptverantwortlich für Transfers, überein mit der Entscheidung des Brasilianers. „Ich liebe Dembélé, er ist großartig, aber wir hatten unterschiedliche Pläne“, so Campos. In Barcelona verlängerte Dembélé schließlich seinen ausgelaufenen Vertrag und zählt seit Saisonbeginn zu den besten Offensivspielern in Europa.