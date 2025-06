Dreikampf um Bakker

Mitchel Bakker (24) könnte auch in der kommenden Saison in der Ligue 1 spielen. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, würde der OSC Lille den niederländischen Linksverteidiger, der in der abgelaufenen Saison von Atalanta Bergamo ausgeliehen war, gerne festverpflichten.

In den Poker um den ehemaligen Leverkusener sind nun auch Olympique Lyon und Olympique Marseille eingestiegen. Bakker spielte in seiner Leihsaison stark auf und steuerte in 24 Liga-Einsätzen fünf Scorer bei. Bei Atalanta steht der Linksfuß noch bis 2027 unter Vertrag, eine Rückkehr nach Italien wird aber zunehmend unwahrscheinlicher.