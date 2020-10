Zorc: „Immobile ist der Schlüsselspieler“

Michael Zorc weiß sehr genau, auf wen Borussia Dortmund beim morgigen ersten Champions League-Gruppenspiel gegen Lazio Rom besonders aufpassen muss. „Immobile trifft in Italien wie am Fließband. Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Ciro hat eine enorme Abschlussstärke. Lazio hat insgesamt eine sehr gute Mannschaft, aber natürlich ist er ein Schlüsselspieler. Wir müssen ihn in den Griff bekommen“, unterstreicht der BVB-Sportchef gegenüber ‚Sport1‘.

Für 18,5 Millionen Euro war Immobile 2014 vom FC Turin nach Dortmund gewechselt. Im Signal Iduna Park wusste der Italiener aber nicht zu überzeugen und wurde nur ein Jahr später zunächst zum FC Sevilla verliehen. Wiederrum ein halbes Jahr später ging es zunächst zurück nach Turin und schlussendlich nach Rom. Bei den Laziali ist der 30-Jährige unumstrittener Leistungsträger und wurde im Sommer mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas ausgezeichnet.