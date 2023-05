UEFA-Fünfjahreswertung: Italien marschiert weiter

Es mag fast verwundern, dass es Italien trotz der großen Erfolge seine Mannschaften noch nicht an die Spitze im Saisonranking der UEFA-Fünfjahreswertung geschafft hat. Noch immer halten die Engländer mit 21.571 Punkten Platz eins, 0.500 Zähler vor Bella Italia (21.071). Bei noch vier Serie A-Klubs im Wettbewerb ist ein Platztausch kurz vor Saisonende aber wahrscheinlich. Die englische Fahne wird derweil nur noch von Manchester City hochgehalten.

Die Bundesliga dürfte die Saison 2022/23 mit ihren 17.000 Punkten weit abgeschlagen auf dem Bronzeplatz beenden. Ebenfalls eine runde, aber für die dortigen Ansprüche eher enttäuschende Sache ist die Ausbeute von Spanien (16.000). Dennoch behalten die Iberer Platz zwei im Gesamtranking, während der deutsche Fußball zur nächsten Spielzeit hinter Italien zurückfällt. An der Verteilung der Europacup-Startplätze ändert sich für die großen Verbände nichts.

Einen Achtungserfolg als Best of the Rest feiern diese Saison die Belgier mit guten 14.200 Punkten. Halbwegs zufrieden können auch die Niederländer mit ihren 13.500 Zählern sein. Nicht so die Ligue 1 (12.583), die keine Mannschaft in die Halbfinals bringen konnte und unter den fünf Topligen klar abfällt. Dahinter fahren nur noch die Portugiesen (12.500) und die Türken (11.800) zweistellige Ergebnisse ein.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 108.141 (22.642)

2 Spanien 92.427 (19.571)

3 Deutschland 82.356 (15.214)

4 Italien 80.640 (12.642)

5 Frankreich 61.164 (10.583)

6 Niederlande 59.900 (8.600)

7 Portugal 56.216 (10.900)

8 Belgien 42.200 (7.800)

9 Schottland 36.400 (6.750)

10 Österreich 34.000 (6.200)

Saisonwertung 2022/23

1 England 21.571

2 Italien 21.071

3 Deutschland 17.000

4 Spanien 16.000

5 Belgien 14.200

6 Niederlande 13.500

7 Frankreich 12.583

8 Portugal 12.500

9 Türkei 11.800

10 Schweiz 8.500

Stand: 12. Mai 2023