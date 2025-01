TSG: Weitere Transfers geplant

Die TSG Hoffenheim will nach der Verpflichtung von Gift Orban (22) und dem Leihabbruch bei Erencan Yardimci (22) im Januar auf dem Transfermarkt noch einmal nachlegen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will Geschäftsführer Sport Andreas Schicker auf die Verletzung von Oliver Baumann (34), der rund sechs Wochen ausfallen wird, reagieren und noch einen Torhüter verpflichten. TSG-intern wird laut der ‚Bild‘ alternativ über einen vorzeitigen Abbruch der Leihe von Nachwuchskeeper Nahuel Noll (21) nachgedacht, der aktuell Stammtorhüter bei Zweitligist Greuther Fürth ist. Auch die Abwehr soll noch auf der Außenbahn und im Zentrum verstärkt werden, Stefan Posch (27/FC Bologna) steht dort laut ‚Sky‘ vor einer Rückkehr.

Da auch der dritte Keeper Lukas Petersson (20) verletzt fehlt, steht in Luca Philipp (24), der am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (2:2) ein souveränes Bundesligadebüt gab, nur noch ein Torhüter im Profikader. Deshalb saß gegen die SGE Lucas Bruder Tim Philipp (19) als Ersatz auf der TSG-Bank. In der Bundesliga hat Hoffenheim auf Tabellenplatz 15 entsprechend die viertschwächste Abwehr der Liga (37 Gegentore).