Cancelo verlängert langfristig bei City

Manchester City setzt langfristig auf Rechtsverteidiger João Cancelo. Wie die Skyblues offiziell bekanntgeben, erhält der 27-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2027 – zwei Jahre länger als der vorherige Kontrakt.

„City-Spieler haben alles, was sie brauchen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, freut sich Cancelo über das Treuebekenntnis, „es gibt hier fantastische Strukturen, Weltklasse-Teamkollegen und einen unglaublichen Trainer, der uns jeden Tag aufs Neue antreibt. Nirgendwo lässt es sich besser Fußball spielen, und es macht Spaß, hier zu arbeiten.“

Seit Sommer 2019 spielt Cancelo im himmelblauen Trikot. Der Manchester-Klub überwies seinerzeit eine Ablöse von sage und schreibe 65 Millionen Euro an Juventus Turin. Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten und Wechselgerüchten zählt der Portugiese inzwischen zu den Leistungsträgern der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

