Wunderkind Estêvão bricht Neymar-Rekord

Ausnahmetalent Estêvão hat in der brasilianischen Série A einen langjährigen Rekord gebrochen. Nach einem Tor und einer Vorlage beim 5:3-Sieg von Palmeiras gegen Juventude steht der wendige Rechtsaußen nun bei 18 Torbeteiligungen in der Liga. Damit hat Estêvão den Rekord für die meisten Scorerpunkte im Alter von 17 Jahren in der Série A gebrochen. Bisheriger Rekordhalter war Neymar, dem zu seiner Zeit beim FC Santos 16 Scorer gelangen. Zum Vergleich: Neymar benötigte 33 Spiele, Estêvão gelang der Rekord in 24 Partien.

Nicht verwunderlich also, dass der Shootingstar seit geraumer Zeit große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zur kommenden Saison wechselt der Linksfuß für 34 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea, zudem ist Estêvão mit seinen jungen Jahren schon in den Kreis der brasilianischen Nationalmannschaft aufgestiegen (zwei Einsätze).