Brice Samba verlässt Nottingham Forest nach dem Aufstieg in die Premier League in Richtung Frankreich. Der RC Lens nimmt den 28-jährigen Torhüter bis 2027 unter Vertrag. Nottingham holte jüngst mit der Leihe von Manchester United-Schlussmann Dean Henderson (25) einen Ersatz an Bord.

„Wir sind davon überzeugt, dass Brice der richtige Torwart für Racing ist. Er erreicht gerade seine volle Reife. Und sein Potenzial ist enorm. Seine Persönlichkeit und seine Werte werden sich perfekt in unsere Mannschaft einfügen. Wir werden alle Voraussetzungen schaffen, damit er sich schnell einlebt und seine Qualitäten voll entfalten kann“, sagt Sportdirektor Florent Ghisolfi.