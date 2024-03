Ex-Bayer-Star Bailey spricht über Transferpläne

Obwohl er erst kürzlich bei Aston Villa verlängerte, will Leon Bailey einen Transfer im Sommer nicht ausschließen. „Aktuell genieße ich es, für Aston Villa zu spielen und konzentriere mich darauf, die Saison gut zu beenden. Ich spiele eine der besten Saisons meiner Karriere. Aber im Fußball weiß man nie. Ich fühle mich wohl, bin glücklich, aber will mich zurzeit nur auf eine Sache konzentrieren. Wer weiß, was passieren wird?“, so der 26-jährige Flügelspieler im jamaikanischen Podcast ‚Let’s Be Honest‘.

Auf die Frage, ob er Interesse daran habe, hinter Raheem Sterling (29) und Dujuan Richards (18) der dritte gebürtige Jamaikaner beim FC Chelsea zu werden, antwortet der Ex-Leverkusener mit ehrlichen Worten: „Es war immer mein Traum, in der Premier League zu spielen und das tue ich aktuell. Aber wer würde nicht zu einem großen Klub gehen wollen? Vor allem, wenn man aus Jamaika kommt. Weißt du, wie groß das für das Land wäre? Es war für mich immer ein Ziel, Jamaika international eine Plattform zu bieten. Ich könnte die Aufmerksamkeit, die ich generiere, nutzen, um das Land und die jungen Talente hier mehr in den Fokus zu rücken. Denn ich weiß, wie schwierig es ist, als Jamaikaner überhaupt nur den Traum zu haben, es nach Europa zu schaffen.“