Einigung steht: Zoller vor Bochum-Abschied

Simon Zoller könnte den VfL Bochum in Richtung 2. Bundesliga verlassen. Fortuna Düsseldorf arbeitet laut der ‚Bild‘ an einem Transfer des 32-Jährigen. Zwischen dem Stürmer und dem Zweitligisten herrsche bereits weitestgehend Einigkeit.

Am morgigen Montag sollen in einem Treffen letzte Details geklärt werden. Noch fehlt allerdings eine Einigung mit den Bochumern. Der ‚Bild‘ zufolge hat es aktuell nicht einmal Kontakt zwischen den Vereinen gegeben. Bochum würde Zoller aber wohl keine Steine in den Weg legen.

Bei der gestrigen Bundesligapartie gegen Borussia Dortmund (1:1) stand Zoller bereits nicht mehr im Kader. An den Revierklub ist der Rechtsfuß nur noch ein Jahr gebunden. Dementsprechend können die Düsseldorfer den Torjäger nicht ausleihen.