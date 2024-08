Fast fix: Eintracht gibt Alidou ab

Eintracht Frankfurt reduziert den aktuell stark aufgeblähten Kader. Flügelstürmer Faride Alidou steht unmittelbar vor dem Abschied nach Italien. Der Serie A-Vertreter Hellas Verona sichert sich nach Angaben von Gianluca Di Marzio den Zuschlag auf eine Leihe mit Kaufoption.

Dem Transferjournalisten zufolge können die Norditaliener Alidou im nächsten Jahr für vier Millionen Euro fest unter Vertrag nehmen. Die SGE konnte diesen Preis ansetzen, weil der gebürtige Hamburger während seiner Leihsaison beim 1. FC Köln zu den auffälligsten Offensivspielern zählte. Den Abstieg der Geißböcke konnte er gleichwohl nicht verhindern.

Am heutigen Freitagabend wird Alidou laut Di Marzio in Verona eintreffen, dann folgen Medizincheck und – so Überraschungen ausbleiben – die Unterschrift. Der 23-Jährige könnte bei Hellas den Platz des Niederländers Elayis Tavsan einnehmen, für den Eintrachts Ligarivale Werder Bremen ein Angebot vorgelegt haben soll.