Union verlängert mit Trimmel

Bei Union Berlin bleibt der Kapitän an Bord. Wie die Köpenicker mitteilen, hat Christopher Trimmel seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Über die genaue Laufzeit macht Union keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 34-jährige Routinier will die Erfolgsgeschichte an der Alten Försterei weiterschreiben: „Ich freue mich sehr, auch weiterhin für Union zu spielen. Ich habe mich hier vom ersten Tag an wohlgefühlt und mit dem Aufstieg ist ein persönlicher Traum in Erfüllung gegangen. Für uns geht es darum, Union in der Bundesliga zu etablieren und den ersten zwei Spielzeiten weitere hinzuzufügen. Das ist und bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, der ich mich gerne stelle.“

Trimmel war vor sieben Jahren von Rapid Wien nach Berlin gewechselt. Seitdem absolvierte er 228 Pflichtspiele im Union-Trikot. Weitere sollen folgen.