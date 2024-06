Münster verpflichtet Kirkeskov von Kiel

https://scpreussen-muenster.de/news/adlertraeger-verpflichten-erfahrenen-daenischen-linksverteidiger-mikkel-kirkeskov/

Adlerträger verpflichten erfahrenen dänischen Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov - SC Preußen Münster

Der SC Preußen Münster sichert sich die Dienste von Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov und holt sich damit eine Extraportion Erfahrung in sein Zweitligaaufgebot. Egal ob in der 2. Bundesliga oder den höchsten Spielklassen in Dänemark, Norwegen und Polen – der Abwehrspieler hat sich bereits auf Top-Niveau bewiesen, was ihm sogar zwei Einsätze in der dänischen A-Nationalmannschaft […]