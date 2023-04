Gespräche geführt: Braunöder in die Bundesliga?

Mittelfeldspieler Matthias Braunöder weckt scheinbar Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Laut ‚Sky‘ haben mehrere Bundesligisten die Spur des 21-Jährigen aufgenommen. Am intensivsten buhlt offenbar der VfB Stuttgart um die Dienste des Österreichers.

Die Schwaben haben dem Bezahlsender zufolge bereits Gespräche mit dem Rechtsfuß geführt. Eine Verpflichtung scheint sich für den VfB allerdings schwierig zu gestalten. Braunöders Klub Austria Wien fordere zwischen zwei und drei Millionen Euro für den U21-Nationalspieler.

Eine Summe, die sich auch dadurch erklärt, dass der Mittelfeldspieler für die Wiener in der laufenden Spielzeit bereits 35 Mal auf dem Rasen stand. Beim derzeitigen Tabellenfünften der österreichischen Bundesliga, an den der Achter vertraglich noch bis 2025 gebunden ist, steht er so gut wie immer in der Startelf.

Hoffenheim war dran

Bereits im vergangenen Jahr berichtete die ‚Sport Bild‘, dass die TSG Hoffenheim einen Transfer des Nachwuchsspielers erwägt. Ob sich die Kraichgauer noch immer mit Braunöder beschäftigen, ist nicht bekannt.