ManCity: Guardiola vor Verlängerung

Manchester City kann in den kommenden Jahren mit Pep Guardiola planen. Wie der ‚Mirror‘ in seiner Sonntagsausgabe berichtet, steht der katalanische Trainer vor einer Verlängerung seines Vertrags bis 2025. Im Sommer soll die Unterschrift erfolgen.

Erste Gespräche zwischen den Skyblues und Berater Pere Guardiola haben demzufolge bereits stattgefunden. Ein Champions League-Sieg in diesem Jahr würde an Guardiolas Plänen wohl nichts ändern. Dem Bericht zufolge sieht der 51-Jährige seine Mission bei City unabhängig davon noch nicht als beendet an.