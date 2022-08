Gvardiol: Leipzig reagiert auf Chelsea-Vorstoß

Oliver Mintzlaff hat auf den Vorstoß des FC Chelsea reagiert, der sich um eine Verpflichtung von Josko Gvardiol bemüht. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Vereinschef von RB Leipzig: „Josko ein super Spieler, der sicher viele Interessen weckt – er hat noch einen Vertrag bis 2026 bei uns. Wir gehen davon, dass er nicht nur diese, sondern auch die nächste Saison bei uns spielt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor berichtete Fabrizio Romano, dass sich Chelsea in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Gvardiol-Transfer für den Sommer 2023 befindet. Die Londoner sollen am heutigen Dienstag ein Ablöse-Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro für den 20-jährigen Innenverteidiger abgegeben haben. Zumindest in diesem Transferfenster ist ein Verkauf ausgeschlossen.