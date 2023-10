Al Nassr-Coach Castro schwärmt von Ronaldo

Luís Castro, Trainer von Al Nassr, ist begeistert der Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo. Im Interview mit der ‚Marca‘ sagt Castro über seinen Landsmann: „Er ist das weltweit größte Beispiel für Erfolg in Bezug auf Fleiß, Arbeit und Disziplin. Glauben Sie, er braucht mich, um Forderungen an ihn zu stellen? Nein. Man braucht keine Forderungen an Cristiano zu stellen, er macht das selbst. Er gibt uns Strenge, Disziplin, höchste Ansprüche, will immer gewinnen, will vor der Welt glänzen.“

Ronaldo führt mit zehn Treffern die Torschützenliste der Saudi Pro League an. Insgesamt hat der 38-jährige Superstar nach elf Pflichtspielen starke 17 Scorerpunkte auf dem Konto. „Es macht mir große Freude, Trainer eines Spielers zu sein, der trotz seines Alters Spaß am Fußball hat, Spaß am Training hat, Spaß an seinen Mitspielern hat“, sagt Castro. Zweifel daran, dass Ronaldo noch fit genug ist, um mit der portugiesischen Nationalmannschaft an der WM 2026 teilzunehmen, hat der 62-Jährige nicht: „Cristiano ist ein Mann der Überzeugung, ein Mann mit Zielen. Es kann alles passieren.“