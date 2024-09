Smalling verlässt die Roma

Nach fünf Jahren bricht Chris Smalling (34) seine Zelte bei der AS Rom ab. Der Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zu Al Fayha in die Saudi Pro League. Der Transfer wurde in der Nacht offiziell vom Klub aus dem Mittleren Osten verkündet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Vertragslaufzeit macht Al Fayha keine Angabe. Smalling war in Rom nicht mehr erste Wahl und hatte in der vergangenen Spielzeit erheblich mit Verletzungen zu kämpfen. Seinen Kaderplatz bei den Giallorossi nimmt Mario Hermoso (29) ein, der gestern in Rom als Neuzugang vorgestellt wurde.