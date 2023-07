Angebot für Gosens: Wolfsburg drückt aufs Gaspedal

Robin Gosens liebäugelt seit längerem mit einem Engagement in Deutschland. Der 29-Jährige hat in seiner Karriere noch kein Profispiel in seinem Heimatland absolviert. Der Durchbruch in den Profifußball gelang Gosens in den Niederlanden. Zum Spitzenspieler wurde er in Italien. Jetzt könnte sein Traum von der Bundesliga doch noch in Erfüllung gehen.

Denn nach Informationen von ‚Sportitalia‘ hat der VfL Wolfsburg ein erstes Angebot bei Inter Mailand eingereicht. Die Niedersachsen sollen eine Leihe mit Kaufpflicht vorgeschlagen haben. 14 Millionen Euro würden demzufolge für eine Festverpflichtung fließen, sofern Gosens individuelle während der Leihe bestimmte Kriterien erfüllt.

Ob die Nerazzurri mit der Offerte einverstanden sind, bleibt abzuwarten. Aktuell wurde das Leihangebot weder abgelehnt noch akzeptiert. Wahrscheinlich ist, dass Inter nochmals nachverhandeln möchte, um eigene Interessen durchzusetzen. Dass die Wölfe jetzt ein offizielles Angebot abgegeben haben, erhöht jedoch die Chancen darauf, Gosens bald doch noch in der Bundesliga zu sehen.