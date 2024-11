Barças kreativer Gyökeres-Plan

Der Name Viktor Gyökeres ist zurzeit in Fußball-Europa in aller Munde. Kein Wunder, schließlich steht der Stürmer in dieser Saison – Länderspiele mit eingerechnet – bei 33 Toren in 25 Partien. Dass der 26-Jährige im Sommer den nächsten Karriereschritt machen und Sporting Lissabon verlassen wird, scheint bei so einer Quote bereits vorgezeichnet.

Unter den interessierten Klubs befindet sich der FC Barcelona. Dort läuft aktuell Robert Lewandowski auf der Neun auf, der unter Trainer Hansi Flick zurzeit einen zweiten Frühling im Herbst seiner Karriere erlebt. 20 Treffer in 18 Pflichtspielen für Barça stehen zu Buche. Einen solchen Stürmer tauscht man nicht ohne weiteres aus. Der Plan der Katalanen ist es folglich, Lewandowski bis zu seinem Vertragsende 2026 als Torjäger Nummer eins zu halten.

Dennoch will sich Barcelona schon jetzt die Dienste von Gyökeres sichern. Die vereinsnahe Sportzeitung ‚Sport‘ berichtet vom Plan der Katalanen, wie dies gelingen soll. Demzufolge wolle man den athletischen Schweden im kommenden Sommer verpflichten, dann aber ein weiteres Jahr an Sporting zurückverleihen, bis Lewandowski 2026 den Platz freimacht.

Was will Gyökeres?

Die Blaugrana sollen sich in dem Fall erhoffen, die Ablöse auf 70 Millionen Euro zu drücken. Eigentlich verfügt Gyökeres über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen. Ob dieser Plan gelingen kann, wird hauptsächlich vom Spieler selbst abhängen. Sollte dieser ausschließen, Sporting erst 2026 zu verlassen, würde Barças Vorhaben wohl scheitern.

Zudem müssen sich die Katalanen namhafter Konkurrenz erwehren. Diverse europäische Topklubs zeigen Interesse – unter ihnen auch Manchester United mit Cheftrainer Rúben Amorim, unter dem Gyökeres erst zu jenem Star wurde, der er heute ist.