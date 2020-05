Aduriz verkündet Karriereende

Aritz Aduriz hängt seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Via Twitter teilt der 39-Jährige mit, dass er kein weiteres Mal für Athletic Bilbao auflaufen wird. Insgesamt erzielte der Stürmer 172 Tore in 405 Einsätzen für die Basken.

Eigentlich wollte Aduriz seine Laufbahn mit dem Finale der Copa del Rey zwischen Bilbao und Real Sociedad San Sebastián beenden. Die Partie wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber verlegt und nun wird sich der 13-fache spanische Nationalspieler einer überfälligen Operation unterziehen. „Für mich ist die Zeit gekommen, mich zu verabschieden und so endet dieser Weg für mich. Unvergesslich und wunderschön, von Anfang bis Ende“, so die Worte zum Abschied.