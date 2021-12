Wolfsburg: Vranckx schon im Topklub-Fokus

„Ich will ein Topspieler werden“, hatte Aster Vranckx vor wenigen Tagen erst angekündigt. Tatsächlich befindet sich der 19-Jährige dabei auf einem guten Weg. Schon jetzt ist Vranckx in der Mittelfeldzentrale des VfL Wolfsburg, immerhin ein deutscher Champions League-Teilnehmer, gesetzt. Dem neuen VfL-Trainer Florian Kohfeldt sei Dank.

Der Aufschwung des jungen Belgiers ist anderen Vereinen selbstverständlich nicht verborgen geblieben. „Scouts aller Topklubs beobachten ihn längst“, berichtet die ‚Sport Bild‘ über Vranckx. Den Beobachtern dürfte gefallen, was sie aktuell vom Wolfsburg-Youngster, das Komplettpaket eines modernen Mittelfeldspielers, zu sehen bekommen.

Mechelen winken Boni

Bleibt Vranckx auf dem eingeschlagenen Weg, wird er den Wölfen eines Tages ein Vielfaches der im Sommer an den KV Mechelen gezahlten Ablöse einbringen – wo auch immer die sich am Ende einpendelt. Laut ‚Sport Bild‘ wird der Betrag, bislang acht Millionen Euro, bei einer erneuten Europacup-Teilnahme und ausreichend Pflichtspielen in den zweistelligen Millionenbereich klettern.

Es gibt für Mechelen aber noch einen zweiten Grund, sich die Hände zu reiben: Wolfsburg vereinbarte mit den Belgiern eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent. Auf den großen Zahltag dürften beide Klubs aber noch eine ganze Weile warten. Vranckx, der von Real Madrid und vom FC Chelsea träumen soll, ist vertraglich noch bis 2025 an den Klub aus der Autostadt gebunden.