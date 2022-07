Bayern bedient sich im Hertha-Nachwuchs

Der FC Bayern sichert sich die Dienste von Mittelfeld-Juwel Noel Aseko Nkili. Wie der deutsche Rekordmeister vermeldet, wechselt der 16-Jährige aus der Akademie von Hertha BSC in die Bayern-Jugend. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer: „Wir haben Noel schon lange auf unserem Radar. Er ist in seinem Jahrgang und auf seiner Position ein absolutes Toptalent. Umso glücklicher sind wir, ihn von unserem Weiterentwicklungs-Konzept beim FC Bayern überzeugt zu haben.“

Aseko Nkili ist eines von vielen großen Talenten der Berliner Hertha. In der U17 der Alten Dame absolvierte der Sechser in der vergangenen Saison 17 Partien und legte beachtliche acht Tore auf. In der U19 kam der gebürtige Berliner ebenfalls schon zum Einsatz.