FC Bayern: Erster Interessent für Upamecano

Es ist die Fehleranfälligkeit in den wichtigen Spielen, die sich Dayot Upamecano immer wieder ankreiden lassen muss. Auch in dieser Saison patzte der französische Innenverteidiger in der Königsklasse beim Champions League-Hinspiel gegen Lazio Rom (0:1) und brachte sich damit selbst um seinen bis dato unangefochtenen Stammplatz beim FC Bayern.

Ein Abschied kommt für Upamecano deswegen nicht in Frage. Trotz prominenter Konkurrenz möchte sich der 25-Jährige, der 2021 für mehr als 40 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen war, durchsetzen. Und trotzdem beschäftigt sich angeblich ein englischer Topklub mit dem sonst so zuverlässigen Abwehrspieler.

‚CaughtOffside‘ berichtet, dass Manchester United die Fühler nach Upamecano ausgestreckt hat. Dem Bericht zufolge könnte die Spur heiß werden, wenn der 18-fache Nationalspieler seine Meinung ändert und einen Wechsel in Erwägung zieht. Die Münchner selbst schließen einen Verkauf derweil nicht aus, sollte ein adäquates Angebot für Upamecano eintreffen.