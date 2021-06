Freiburg verlängert mit Weißhaupt

Noah Weißhaupt will seine ersten Profischritte beim SC Freiburg gehen. Wie die Breisgauer mitteilen, hat der linke Mittelfeldspieler seinen Vertrag verlängert. Zur kommenden Saison wird Weißhaupt fester Bestandteil des Bundesligakaders. In der abgelaufenen Spielzeit kam er 31 Mal für das Regionalliga-Team zum Einsatz, verbuchte dabei 16 Scorerpunkte (fünf Tore, elf Assists) und feierte den Aufstieg in die dritte Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Noah ist auf einem guten Weg und hat sich in seinem ersten Jahr im Männerbereich kontinuierlich weiterentwickelt. Er hat eine gesunde Balance zwischen seinen sehr guten Aktionen mit dem Ball und der Ballrückeroberung gefunden“, äußert sich Sportvorstand Jochen Saier, „wir freuen uns sehr, die nächsten Herausforderungen gemeinsam mit Noah, der bereits seit der U12 bei uns im Verein spielt, anzupacken.“