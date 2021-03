VfB: Silas weckt Interesse in der Premier League

Die starken Leistungen von Silas Wamangituka im Trikot des VfB Stuttgart finden auch in England Anklang. Sowohl der FC Everton als auch der FC Fulham beobachten den 21-Jährigen laut ‚Eurosport‘ intensiv. Vertraglich ist Silas noch bis 2024 an den VfB gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert nicht.

Die Schwaben wollen sich lukrative Angebote für den Rechtsaußen aber auch in diesem Sommer schon anhören. Der ‚kicker‘ hatte vergangene Woche von einer Schmerzgrenze in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro gesprochen. Wamangituka gehört mit elf Treffern sowie drei Assists in 22 Spielen zu den Topscorern der Bundesliga.