Fünf neue Corona-Fälle: Werder sagt Trainingslager ab

Werder Bremen hat das im spanischen Murcia geplante Trainingslager aufgrund einiger Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft spontan abgesagt. Wie die Grün-Weißen verkünden, kam bei der Testung am Sonntagmorgen heraus, dass Niclas Füllkrug, Manuel Mbom, Milos Veljkovic, Marco Friedl sowie Reha-Trainer Marcel Abanoz infiziert sind. Dazu kommt der bereits vorher erkrankte Mitchell Weiser.

Sportchef Frank Baumann erklärt diesbezüglich: „Nach den positiven Ergebnissen vom Sonntagmorgen war die Entscheidung alternativlos. Das Risiko, dass es in den nächsten Tagen weitere positive Fälle gibt, ist gegeben.“ Statt in Spanien werde man sich nun unter norddeutschem Himmel auf die Rückrunde vorbereiten: „Wir werden die gesamte Mannschaft wieder täglich testen und die Vorbereitung auf die Restsaison in Bremen durchführen.“