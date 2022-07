Clauss unterschreibt in Marseille

Der Wechsel von Jonathan Clauss (29) zu Olympique Marseille ist in trockenen Tüchern. Bei den Südfranzosen unterschreibt der rechte Außenbahnspieler, der vom RC Lens kommt, einen bis 2025 datierten Vertrag.

Dem Vernehmen nach fließen acht Millionen Euro plus etwaige Boni, wodurch die Summe auf insgesamt zehn Millionen Euro ansteigen kann. Zuletzt war Clauss auch mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht worden, letztlich wechselt der ehemalige Bielefelder aber innerhalb der Ligue 1.