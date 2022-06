Goralski unterschreibt in Bochum

Der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Jacek Goralski (29) von Kairat Almaty verpflichtet. Der polnische Nationalspieler kostet den Bundesligisten keine Ablöse, da sein Kontrakt in Kasachstan ausläuft. An Bochum bindet sich der defensive Mittelfeldspieler bis 2024.

Nach den Verpflichtungen von Philip Hofmann (29/Karlsruher SC) und Kevin Stöger (28/Mainz 05) ist Goralski der dritte Sommerneuzugang beim VfL. Mit dem Verkauf von Innenverteidiger Maxim Leitsch (24), der für drei Millionen nach Mainz geht, schreibt Bochum bislang grüne Zahlen in puncto Transferbilanz.

Bochums Sportchef Sebastian Schindzielorz sagt: „Wir benötigen für die herausfordernde zweite Saison in der Bundesliga gerade in der Zentrale Spieler, die wettkampferprobt und robust sind. Jacek Góralski verfügt über diese Merkmale, ist darüber hinaus als Kapitän von Kairat Almaty als Führungsspieler vorangegangen. Zu seinen 130 Erstliga-Spielen kommen noch über 30 Auftritte im Europapokal, dazu seine Karriere in der Nationalmannschaft. Er wird unser Spiel mit und gegen den Ball bereichern“.