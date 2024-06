Eintracht: Aaronson vor nächster Leihe

Der FC Utrecht möchte Paxten Aaronson von Eintracht Frankfurt ausleihen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befinden sich die Vereine bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen. Demzufolge soll der 20-jährige Amerikaner eine weitere Saison in den Niederlanden Spielpraxis sammeln und der Vertrag des hochveranlagten offensiven Mittelfeldspielers um ein zusätzliches Jahr verlängert werden. Der aktuelle Kontrakt läuft noch bis 2027.

Bereits in der abgelaufenen Rückrunde war Aaronson in der Eredivisie aktiv. Als Leihspieler lief er in 14 Partien für Vitesse Arnheim auf und erzielte vier Treffer. Aktuell bereitet sich der U23-Nationalspieler mit dem US-Team auf die Olympischen Spiele im Juli in Paris vor. In der Gruppe A trifft die USA auf Frankreich, Neuseeland und Guinea.