Für die Offensive: Werder blickt in die Eredivisie

Der SV Werder Bremen startete solide in die neue Saison. Den Abgang von Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug (30) kompensierte das Team von Cheftrainer Ole Werner weitestgehend. Immerhin belegen die Bremer nach zehn Spieltagen einen soliden zwölften Tabellenplatz und erzielten bereits 14 Treffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um Werners Wunsch nach offensivem Fußball weiter vorantreiben zu können, wollen die Werder-Bosse Verstärkung an Bord holen. Ein potenzieller Neuzugang wurde offensichtlich in der Eredivisie ausfindig gemacht. Laut Informationen der vereinsnahen ‚DeichStube‘ beschäftigen sich die Grün-Weißen mit dem offensiven Mittelfeldspieler Sem Steijn.

Lese-Tipp

Werder-Quartett fehlt gegen Wolfsburg

Erst im Sommer 2022 war der 21-Jährige zu Twente Enschede gewechselt. Ein Jahr später gelang dem Zehner beim niederländischen Erstligisten in der laufenden Saison der finale Durchbruch. Bislang stand der Youngster, vertraglich noch bis 2025 an Twente gebunden, in sämtlichen Liga-Partien in der Startformation, zahlte das Vertrauen mit fünf Treffern und einer Vorlage zurück. Zeitnah könnte der nächste Schritt in eine europäische Topliga anstehen.