Honorat resümiert Gladbach-Wechsel

Franck Honorat ist mit seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach bislang voll zufrieden. Die ‚Rheinische Post‘ zitiert den Sommerneuzugang der Fohlen: „Meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen, wenn ich ehrlich bin. Die Stadien in Deutschland sind voll, man spürt, dass die Leute Lust auf Fußball haben, die Stimmung ist überragend, unsere Fans sind daheim und auswärts immer voll dabei. Das ist beeindruckend. Und Borussia ist ein toller Klub, der perfekte Bedingungen bietet, um zu trainieren und sich somit zu verbessern.“

Honorat wechselte in der zurückliegenden Transferperiode für acht Millionen Euro von Stade Brest an den Niederrhein. In elf Einsätzen für den Bundesligisten war der 27-jährige Flügelspieler an sieben Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, fünf Vorlagen). Mit seiner persönlichen Bilanz hadert der Franzose aktuell allerdings noch: „Aus sportlicher Sicht würde ich sagen: Es ist okay. Natürlich ist das mit den Vorlagen gut, aber es geht auf jeden Fall noch besser. Ich habe den Anspruch an mich, immer die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen, daran arbeite ich weiter. Ich bin keiner, der schnell zufrieden ist.“